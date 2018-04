Big in Molise per la campagna elettorale: arrivano Martina e Meloni

Se il Movimento Cinque Stelle cala l’artiglieria pesante, centrosinistra e centrodestra non restano a guardare. Questa sera alle 18 a Guglionesi arriva per il Pd l’onorevole Cesare Damiano.

Ma la giornata clou di questa settimana per il centrosinistra è fissata per mercoledì. Quando il segretario reggente del partito, Maurizio Martina, farà un breve tour nel Molise. La sua visita inizierà a Isernia dalle ore 17 quando si intratterrà con i cittadini e con la stampa nella sala Gialla della Provincia.

Il politico arriverà a Campobasso alle ore 19 all’Hotel Centrum Palace per un secondo incontro con i cittadini. Con lui in entrambi gli appuntamenti ci sarà il candidato di centrosinistra Carlo Veneziale.

Ma Maurizio Martina, prima di arrivare in Molise, risponde direttamente a Salvini che ha chiaramente intenzione di aspettare i risultati delle regionali prima di affrontare il tema Governo: “Trovo veramente assurda l’idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio e’ quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani“.

Il centrodestra replica il giorno successivo con il duo Meloni- Salvini. La leader di Fratelli d’Italia girerà tutti i centri sensibili della regione. Arriverà alle 11 a Isernia in piazza Mercato per poi transitare a Campobasso alle 15 all’Hotel Rinascimento. Alle 17 dovrà essere a Larino all’Hotel Campitelli. Chiuderà il suo tour alle 19 a Termoli con un comizio in piazza.

Alle 20 nel frattempo Matteo Salvini, in Molise anche oggi, chiuderà ad Agnone il suo giro per le strade dell’Alto Molise. (Vp)