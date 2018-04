Bagnoli del Trigno (IS): Ricercato per rapina ed estorsione, pregiudicato arrestato dai Carabinieri.

Era ricercato da oltre un mese, in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla competente Autorità Giudiziaria per i reati di rapina ed estorsione commessi nel passato in provincia di Messina. Lo hanno rintracciato i Carabinieri della Stazione di Bagnoli del Trigno, si tratta un pregiudicato originario della provincia di Isernia, già con a carico numeri precedenti per reati in materia di truffa, ricettazione e furto, commessi tra Isernia ed altre provincie del territorio nazionale. Il ricercato dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale del capoluogo “pentro” dove dovrà scontare una condanna alla pena di anni sei di reclusione.