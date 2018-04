Asrem e Scienze infermieristiche nel centro di Isernia, firmata l'intesa con la Diocesi

Domani conferenza stampa del presidente Frattura

Campobasso, 18 aprile 2018 – La Diocesi di Isernia e l'Asrem hanno siglato l'accordo che consentirà di utilizzare i locali dell'ex seminario di via Mazzini a Isernia per ospitare servizi sanitari e la facoltà di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza. L'importante novità sarà presentata dal presidente della Regione Paolo di Laura Frattura nel corso di una conferenza stampa in programma domani, mercoledì 18 aprile, alle ore 15.30, nei locali dell'ex seminario, in via Mazzini a Isernia.