Isernia, D’Aniello nuovo Vice Questore Aggiunto. Le congratulazioni dell'On Patriciello

VENAFRO, 17 APRILE 2018 – “Desidero rivolgere al dott. Nicola D’Aniello le mie più vive congratulazioni per la promozione ottenuta come vicequestore aggiunto della città di Isernia. Una promozione che è il frutto dell’eccellente lavoro svolto presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Isernia nonché un meritato e giusto riconoscimento per la dedizione e la professionalità che hanno contraddistinto da sempre il suo operato di responsabilità a tutela della sicurezza dei cittadini. Al dott. D’Aniello va il mio più sincero augurio di buon lavoro”.

Commenta così Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del gruppo Ppe, la promozione a vicequestore aggiunto di Isernia del dott. Nicola D’Aniello, funzionario di Polizia.