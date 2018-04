Di Maio torna in Molise, in diretta da Montenero con Greco

Luigi Di Maio è tornato in Molise. Per tirare la volata al Movimento Cinque Stelle per le regionali del 22 aprile. La location di stasera, dalla quale ha parlato insieme al candidato presidente Andrea Greco, è Montenero di Bisaccia. Paese dell’ex pm di mani Pulite Antonio Di Pietro e di suo figlio Cristiano, consigliere delegato alla caccia nella maggioranza di Paolo Di Laura Frattura e candidato ora con Unione per il Molise per Carlo Veneziale presidente. Ma è anche il paese di Nicola Travaglini, sindaco, che è candidato a sostegno del centrodestra di Donato Toma

Montenero ha accolto il leader del Movimento Cinque Stelle con grande passione. La piazza era pienissima. E lui, non ha deluso le aspettative di chi lo ha acclamato. Come avvenuto infatti la scorsa settimana ad Isernia e Termoli ci ha pensato prima Andrea Greco a infiammare la folla molisana promettendo il cambiamento dal giorno in cui il Movimento Cinque Stelle sarà eletto.

Poi Luigi Di Maio garantisce, come già fatto la scorsa settimana: “andremo al Governo e porteremo avanti gli ideali del Movimento Cinque Stelle. Vogliamo fare un patto alla tedesca che permetta, alle forze che ci vogliono stare, di accordarsi su alcuni punti del programma e dare stabilità all’Italia“.

Ma tra queste forze continua ad escludere Silvio Berlusconi e Forza Italia. “Mai con loro” continua a gridare dal palco Di Maio beccandosi tutti gli applausi dei simpatizzanti accorsi sul posto. Il punto sul quale sia Greco in Molise che Di Maio in Italia non vogliono cedere nemmeno di un millimetro è la lotta ai privilegi della casta politica. “Quando andremo al Governo– ha tuonato Greco – perché loro li mandiamo all’opposizione, la prima cosa che farò sarà tagliare i vitalizi e i privilegi di cui finora ha goduto la classe politica“. continua su http://molione.altervista.org/maio-torna-molise-diretta-montenero-greco/