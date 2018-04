Governo, Mattarella da incarico esplorativo alla presidente del Senato

Sarà Maria Elisabetta Alberti Casellati a dover verificare, entro venerdì, se esiste la possibilità di formare un Governo. Le indicazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono chiarissime: la maggioranza va cercata all’interno della possibile alleanza tra Movimento Cinque Stelle e alleanza di centrodestra.

La presidente del Senato, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica alle 11 di questa mattina, ha immediatamente rilasciato una dichiarazione alla stampa.

“Ho ricevuto dal presidente della Repubblica – ha dichiarato Casellati- il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato e ho ringraziato per la fiducia il presidente Mattarella che terrò informato regolarmente. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio messo in campo finora come presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che saranno in tempi molto rapidi“.

Questa nuova situazione a livello nazionale potrebbe portare cambiamenti di calendari anche per quanto riguarda le regionali del Molise. Nella giornata di domani in Alto Molise erano infatti previsti gli arrivi sia di Silvio Berlusconi che di Matteo Salvini. Ma visti i termini dati dal Quirinale non si esclude che qualcuna di queste visite possa subire cambiamenti o addirittura essere annullata. Giorgia Meloni invece doveva arrivare, sempre nella giornata di domani, a Isernia, Campobasso e Termoli. Luigi Di Maio invece,