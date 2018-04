Vasto: trovato morto manager della Robotec di Gissi L'ingegnere Salvatore Setteducati si sarebbe suicidato in una stanza dell'Hotel Palace

Venerdì mattina nel bagno di una stanza dell'Hotel Palace di Vasto Marina è stato ritrovato il corpo senza vita di Salvatore Setteducati, ingegnere e imprenditore cinquantenne originario di Rionero in Vulture.

Il professionista, con una brillante carriera alle spalle, era diventato manager del gruppo Sapa di Melfi (Basilicata), di cui fa parte anche l'azienda Robotec di Gissi.

L'autopsia, eseguita dal medico legale dott. Pietro Falco ha confermato il dissanguamento per profonde lesioni al polso sinistro. Si attendono i risultati degli esami tossicologici.

La Procura di Vasto ha deciso ulteriori accertamenti e perizie, anche se l'ipotesi più probabile sembrerebbe al momento quella del suicidio. Il manager non avrebbe lasciato nessun messaggio.

Le ragioni della sua morte non starebbero in questioni lavorative, visto che proprio in questi giorni la Robotec stava rinnovando il premio integrativo. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, i funerali si terranno in Basilicata.http://www.iltrigno.net/notizie/attualita/5232/vasto-trovato-morto-manager-della-robotec-di-gissi