Siglato l’accordo tra Diocesi di Isernia e l’Asrem per l'utilizzo dei locali del Seminario di Viale Mazzini per ospitare la facoltà di Scienze infermieristiche dell'Università la Sapienza

La Diocesi di Isernia e l’Asrem hanno siglato l’accordo che consentirà di utilizzare i locali del seminario di via Mazzini a Isernia per ospitare importanti servizi sanitari e la facoltà di scienze infermieristiche dell’Università La Sapienza. Il contratto di comodato d’uso che riguarda il piano terra e il primo piano dell’edificio prevede la concessione da parte della Curia a titolo gratuito per i prossimi sei anni a partire dal primo settembre.

Nel dettaglio troveranno ospitalità nel cuore di Isernia, oltre alle lezioni della facoltà di Scienze infermieristiche, anche lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) dell’Asrem, la postazione della Guardia medica e uno sportello informativo per gli utenti.

Manteniamo l’impegno preso con il Comune di Isernia, portando nel centro cittadino importanti servizi sanitari e allo stesso tempo garantendo la ripartenza della facoltà di Scienze infermieristiche. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno della Regione, dell’Asrem e della Diocesi, ma un ringraziamento particolare va a Maria Teresa D’Achille che si è battuta con grandissima tenacia per ottenere questo risultato.