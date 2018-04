Gelmini ad Agnone al posto di Berlusconi: il centrodestra è indivisibile

Dopo più di un’ora di attesa alla fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, Silvio Berlusconi rinuncia. Non arriva in Alto Molise lasciando a bocca asciutta candidati e cittadini che avevano voglia di vederlo. In realtà la ressa non c’era. C’erano solo le televisioni nazionali e tutto lo staff di Forza Italia compresa la parlamentare Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia.

A sorpresa a visitare la fonderia è arrivata la ex ministra dell’Istruzione Maria Stella Gelmini. La quale si è scusata per l’assenza di Berlusconi, dettata da motivi politici di carattere nazionale: la formazione del nuovo Governo.

“Il centrodestra è indivisibile – ha sottolineato Gelmini – io sono la parlamentare di tutta la coalizione. Sono stata eletta in provincia di Brescia con i voti non soltanto di Forza Italia ma anche della Lega e di Fratelli d’Italia. Il programma che abbiamo sottoscritto lo abbiamo scritto insieme ed è di tutti”.

E su Donato Toma, non presente in Fonderia per attendere Meloni a Termoli, e Berlusconi e Salvini a Isernia, ha detto: “Un candidato serio, perbene e capace di amministrare la regione, lo ringrazio per aver speso la faccia per la nostra coalizione, come ringrazio anche i candidati delle nove liste di centrodestra che hanno reso forte questo progetto. Come ci ha chiesto il sindaco Lorenzo Marcovecchio saremo qui anche dopo le elezioni, non ci scorderemo di voi. Spero di farlo con Toma governatore e con un Molise che possa riprendersi dai danni del centrosinistra“.

