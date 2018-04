Casette informatizzate, posizionate in vari punti del paese ma non funzionanti. Cacciavillani: "Le casette emblema della totale inefficienza dell'amministrazione Marcovecchio"

Le casette informatizzate abbandonate per un anno in una area privata di Agnone, sono state posizionate in vari siti cittadini oramai da una settimana, ma non funzionano e sulle casette campeggia una scritta “dispositivo in fase di installazione” la denuncia dell'ex sindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani:

"Sono diventate l’emblema della totale inefficienza dell’amministrazione di centrodestra del comune di Agnone. Parliamo delle casette informatizzate acquistate dalla precedente Amministrazione con fondi regionali nell’ambito del progetto sulla raccolta differenziata dei rifiuti “Porta a Porta” e rimaste abbandonate per circa un anno in uno spazio privato all’aperto presso la zona artigianale. Dieci giorni fa le casette sono state posizionate di fretta e furia in alcuni punti del paese lasciando presagire una loro immediata attivazione. Invece no! Ad oggi sulle casette campeggia un cartello che recita “dispositivo in fase di installazione”. Per un anno sono state abbandonate ed ora dopo dieci giorni dal posizionamento ancora non sono utilizzabili. Evidentemente era solo una manovra elettorale. Vi raccomando, continuate a votarli!"