L’Alto Molise e le visite dei big annullate, Don Francesco Martino: non contiamo niente, come i curdi in Siria

Chi parla è Don Francesco Martino. Il prete noto per aver fatto molte battaglie a difesa dell’ospedale Caracciolo di Agnone. Dopo le visite annunciate e poi annullate di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non risparmia proprio nessuno. E dice che il territorio altomolisano è stato abbandonato da tutti ed è invece bacino di voti per altri. La giornata di ieri era piena per le consultazioni ma Isernia e Termoli, ad esempio hanno avuto il loro bel da fare con gli arrivi di Matteo Salvini, Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni. Chi invece ha avuto la visita della parlamentare Mariastella Gelmini, arrivata al posto di Berlusconi e di Alessandro Di Battistainvece di Luigi Di Maio è proprio la città di Agnone.

“Che campagna elettorale spettacolare che è stata qui in Molise – ha dichiarato – mentre tutto il resto della regione era percorso da leader nazionali, qui come al solito non è venuto nessun leader nazionale di valore se non una personalità che non rappresenta più niente non essendo più nemmeno parlamentare. E’ stato fantastico perchè mentre abbiamo visto una attenzione grandissima che ha riportato il Molise all’oggetto delle prime pagine nazionali di tutti i tg e di tutti i media, l’alto Molise è stato come al solito abbandonato. Noi non contiamo nulla questa è la triste e reale realtà, siamo come i curdi in Siria, che vengono utilizzati ma quando servono vengono tritati. Siamo buoni solo a portare acqua ad altre realtà del Molise. Mi sembra che non facciamo parte del Molise, Ci hanno dimenticato tutti e assisteremo al solito spettacolo, i nostri voti serviranno per tutelare altri interessi non certo i nostri. Che brutta fine che stiamo facendo, non contiamo niente e sono riusciti tutti nell’impresa, anche le visite annullate ci hanno fatto capire tutto, grazie a tutti ma quando aspettiamo a ribellarci sul serio“.