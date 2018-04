Elezioni regionali, in sala stampa anche una troupe di Sky tg 24

Tutto pronto nella sala stampa ex Gil di Campobasso, dove si potranno seguire in diretta i dati elettorali che, da questa sera dopo mezzanotte saranno disponibili sul sito http://elezioni.regione.molise.it/. Una grossa schermata video renderà possibile ai giornalisti, anche nazionali, che saranno presenti in via Gorizia di essere aggiornati minuto per minuto dell’andamento dello scrutinio. Voto dopo voto, comune dopo comune. Oltre alle numerose testate regionali interessate ai risultati sono previsti anche collegamenti con Sky news 24. L’attenzione sul Molise quindi resta alta per tutta la notte. Fra qualche minuto intanto dal sito internet avremo i dati aggiornati dell’affluenza delle 12.