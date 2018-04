Agnone alle ore 12.00 avevano votato 932 su 4200 aventi diritto. Nel Molise l'affluenza alle urne alle ore 12.00 era 15%

A Agnone alle ore 12.00 avevano votato 932 su 4200 aventi diritto. Le operazioni di voto procedono regolari. I seggi aperti alle ore 7.00, rimarranno aperti fino alle ore 23.00

Regionali 2018, affluenza alle urne – ore 12

Alle ore 12 prima rilevazione dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17% .

Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

Si ricorda che gli elettori iscritti all’AIRE possono esercitare il proprio diritto di voto solo recandosi nei rispettivi Comuni. Non è possibile votare per corrispondenza.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23, tutti i dati relativi all’affluenza, comune per comune, sono disponibili sul sito internet istituzionale dedicato alle regionali: elezioni.regione.molise.it.