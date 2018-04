Affluenza ore 19: votano il 38,98% degli elettori. Agnone 30.60%, Campobasso 48.58%, Isernia, 44.29%, Termoli 43.40%, Venafro 51.04%

Grazie al nuovo sistema di raccolta dati non si può confrontare il dato con le scorse politiche. Ma alle ore 19 l’affluenza in Molise per le regionali è molto bassa e si attesta sul 38.98%.

Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

Andiamo nei comuni più rappresentativi. Nel capoluogo di regione, Campobasso, il risultato è del 48,58%. Ad Isernia 44,29% mentre a Termoli il 43,40%. Ma andiamo a vedere i tre comuni dove la sanità pubblica è stata fortemente penalizzata negli ultimi 5 anni: Venafro conta il 51,04 % dei votanti, Larino il 43,19% e Agnone, che è anche il Comune di residenza di Andrea Greco raggiunge il minimo storico di 30,60%.

Il Comune dove si è votato meno é San Biase con il 12,65% mentre più elettori ci sono stati a Molise con il 55% .