Toma in vantaggio ma mancano i grandi centri

Sono solo nove le sezioni scrutinate ma il candidato del centrodestra Donato Toma è in leggero vantaggio rispetto al candidato del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco. Si tratta ovviamente di pochissimi voti e la tendenza potrebbe essere ancora invertita. Mancano infatti all’appello i voti delle grandi città: Campobasso, Isernia, Termoli dove il Movimento Cinque Stelle è stato in vantaggio nelle elezioni politiche del 4 marzo.

Nel dato ci sono anche due sezioni di Agnone, città natale di Andrea Greco. I dati dei partiti danno in vantaggio nel centrodestra Forza Italia, Lega e Orgoglio Molise. Tra i più votati del centrosinistra di Carlo Veneziale, che per ora è medaglia di bronzo, avanti il Pd e Leu con Molise 2.0 e Unione per il Molise che si litigano la terza piazza.