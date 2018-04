Questo il probabile nuovo consiglio regionale, per Alto Molise entrano Greco M5S e Di Lucente centrodestra

Mancano pochi minuti alle 7 del mattino e poco più di 100 sezioni da scrutinare. Mancano anche i dati delle città di Isernia e Termoli che sono state scrutinate al 40%. Ma la vittoria di Donato Toma, con la coalizione di centrodestra, sembra essere ormai un dato certo. Infatti sono oltre 8mila i voti di scarto tra i due competitor.

Anche se i dati dei partiti dicono tutt’altro con un 5 stelle oltre il 30% e Forza Italia, primo partito della coalizione del centrodestra che è poco sopra il 10%.

Andiamo a vedere grossomodo quale potrebbe essere il consiglio regionale della dodicesima legislatura in caso di vittoria di Toma: due seggi a Forza Italia con Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio. In caso di assessorato entra Roberto Di Baggio, due seggi alla lega con Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, due a Orgoglio Molise con Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti, Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente per il Popolari per l’Italia, Salvatore Micone per l’Udc, Quintino Pallante per Fratelli d’Italia, Michele Iorio per Iorio per il Molise. Cinque dovrebbero essere i consiglieri del Movimento Cinque Stelle: Andrea Greco, Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola e Valerio Fontana. Per il centrosinistra dovrebbero entrare Vittorino Facciolla, il primo di LeU Francesco Totaro.