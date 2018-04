Il neo presidente in sala stampa: ha vinto tutta la coalizione, ancora devo studiare la Giunta. Video intervista

Il neo presidente Donato Toma è arrivato in sala stampa alle 10.30. Il suo tempo è scandito tra televisioni e giornali nazionali e locali. La sua vittoria in Molise fortifica anche il centrodestra nazionale. Ed è per questo che Toma è soddisfatto tantissimo del risultato ottenuto.

Se se lo aspettasse o meno non è dato saperlo. Fatto sta che non ha ancora pensato alla formazione di una Giunta regionale. Impegno che lo vedrà coinvolto per forza di cose e che lo metterà subito a confronto con le nove liste e i 180 candidati che lo hanno portato alla presidenza della Regione. Suo primo obiettivo è capire come sbloccare i soldi per i pagamenti delle imprese. In queste brevi battute ce lo spiega nella sua viva voce

guarda l'intervista https://www.facebook.com/2molione/videos/321676628359988/