Regionali Molise, ecco i risultati definitivi e il consiglio regionale

A pochi minuti prima di mezzogiorno escono i risultati definitivi delle elezioni regionali del Molise. Il nuovo presidente della Regione è Donato Toma con 73.229 voti pari al 43,46%. Andrea Greco del Movimento Cinque Stelle è secondo con 84.875 voti pari al 38,50%. Carlo Veneziale e la coalizione di centrosinistra si fermano al terzo posto con 28.820 con il 17,10%. Settecentosette voti per Agostino Di Giacomo che si ferma allo 0,42%.

Questi i dati dei partiti: Il Movimento Cinque Stelle è il primo partito con il 31,47%. Questi invece i risultati della coalizione di centrodestra: Forza Italia 9,38%, Orgoglio Molise 8,34%, Lega con l’8,23%, Popolari per l’Italia 7,12%, Udc 5,11%, Fratelli d’Italia 4,45%, Iorio per il Molise 3,58%, Movimento per la Sovranità 2,70%, Popolo della Famiglia 0,41%.

Questi invece i numeri del centrosinistra: Pd primo partito con 9,03%, secondi Leu con 3,29%, terza piazza con Molise 2.0 con il 2,38%, quarti Unione per il Molise con 2,22%, fanalino di coda il Molise di Tutti con il 1,87%.

Casapound nel proporzionale raggiunge lo 0,33%.

Questo dovrebbe essere quindi il consiglio regionale della dodicesima legislatura: tre seggi a Forza Italia con Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio In caso di assessorato entra Massimiliano Scarabeo, due seggi alla lega con Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, due a Orgoglio Molise con Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti, Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente per il Popolari per l’Italia, Salvatore Micone per l’Udc, Quintino Pallante per Fratelli d’Italia, Michele Iorio per Iorio per il Molise. Sei dovrebbero essere i consiglieri del Movimento Cinque Stelle: Andrea Greco, Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola e Valerio Fontana e Fabio De Chirico. Per il centrosinistra dovrebbero entrare Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli del Pd.

Fuori dal consiglio parecchi ex tra cui Francesco Totaro, Nico Ioffredi, Salvatore Ciocca, Cristiano Di Pietro e Domenico Di Nunzio.