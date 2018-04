L’azione dei Carabinieri sul territorio, dieci arresti in pochi giorni

Sono dieci le persone arrestate negli ultimi giorni dai Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, nell’azione quotidiana di contrasto alle varie forme di criminalità e di illegalità, dallo spaccio di stupefacenti ai reati contro il patrimonio e la persona. L’ultimo arresto in ordine di tempo è stato eseguito la notte tra sabato e domenica, con i Carabinieri già impegnati in uno sforzo straordinario in termini di impiego di uomini e mezzi per garantire i servizi di vigilanza presso i seggi elettorali in occasione delle tanto attese elezioni Regionali del Molise. Un 22enne, residente a Gallo Matese, in provincia di Caserta, in evidente stato di ebrezza, nei pressi di Piazza Celestino V, centro storico del capoluogo “pentro”, senza apparente motivo incomincia ad insultare i passanti, in particolare alcune coppie che si intrattengono davanti ad alcuni locali della zona. Dagli insulti passa anche alle aggressioni fisiche con spintoni e calci, qualcuno nota che la situazione sta degenerando e chiede l’intervento dei Carabinieri attraverso il numero di emergenza “112”. Sul posto giunge immediatamente una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che bloccano il giovane prima che si metta alla guida dell’auto per allontanarsi rischiando così di causare ben più gravi danni. A questo punto il giovane si scaglia contro gli stessi militari che non possono fare altro che procedere all’arresto in flagranza per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Accompagnato in Caserma per espletare le formalità di rito, il 22enne è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Isernia così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.