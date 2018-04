Italiani nel mondo, Germania: Gianni Colucci originario di Vastogirardi contribuisce a progettazione di brevetto sensore per Industria 4.0

Importante riconoscimento per Gianni e Marco Colucci,

nati in Germania, ma il padre Gaetano di Vastogirardi e la madre Giuseppina di Agnone, emigrati nel 1960 in Germania.

Gianni e Marco lavorano per la multinazionale con sedi in tutto il mondo, la Endress+Hauser​ con 13000 unità lavorative,specializzata nella produzione di sensori di qualità per misurare il processo della temperatura istallati su navi, aerei, macchine industriali, apparecchi medici. Per il loro lavoro di Technology Manager, hanno ricevuto un importante premio ( non è una novità per loro) ad Hannover alla internazionale HERMES AVARD per l' innovazione di brevetti da loro progettati e messi a punto alla presenza della premier tedesca Angela Merkel.

Una bella soddisfazione per una famiglia partita tanti anni fa da Vastogirardi con la sola voglia di lavorare e che torna ogni anno nel paese natio con tanta gioia e umiltà. http://www.hannovermesse.de/de/rahmenprogramm/awards-wettbewerbe/hermes-award/

Guarda video https://www.facebook.com/giuseppina.colucci.90/videos/876437995869387/