Post elezioni, Donato Toma: sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato

Un Donato Toma, presidente eletto ma non ancora proclamato, a tutto tondo è quello che si è presentato questa mattina in conferenza stampa dall’Hotel Rinascimento di Campobasso.

“La vittoria è di tutti noi – ha sottolineato Toma – di tutti coloro che hanno dimostrato che il centrodestra unito vince e convince. Ringrazio tutti i leader di centrodestra che sono venuti qui in Molise e mi hanno sostenuto. Ringrazio la parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione e l’europarlamentare Aldo Patriciello. Un ringraziamento a voi della stampa che avete seguito con equilibrio la competizione elettorale. Sarò sempre un sostenitore della libertà di stampa anche quando la critica è rivolta a me“.

Donato Toma, avvolto da un politically correct, ha detto di essere il presidente della Regione di tutti. Di chi lo ha votato, di chi non lo ha votato e anche di chi non è andato a votare. E ha aperto il dialogo anche ai competitor, coi quali spera di andare in consiglio e lavorare per il bene dei molisani.

Donato Toma ha detto che con il suo staff è già operativo, l’unica attesa è quella della burocrazia. il Molise otterrà tutto quello che gli spetta a livello nazionale ed europeo. Toma dice che convocherà le conferenze stampa quando le cose saranno fatte e non sarà il presidente degli annunci.

L’unico tempo di attesa è quello della proclamazione degli eletti e i tempi tecnici per poter convocare il consiglio regionale. Sulla Giunta Toma parla chiaro: saranno assessori che proverranno dal consiglio. Per i criteri si seguirà il criterio della decisione e della condivisione. La tempistica sarà quello del pensiero e dell’azione perché si deve arrivare alla Giunta in tempi brevi. Anche per la convocazione del consiglio regionale, che dovrebbe avvenire entro venti giorni, si dovranno attendere i tempi che verranno dettati dalla Corte d’Appello di Campobasso che dovrà procedere alla proclamazione degli eletti.

Silvio Berlusconi lo ha già chiamato e si è congratulato con lui per la vittoria ottenuta. Su questo ci sono state anche battute simpatiche. L’ex premier, molto probabilmente, tornerà in Molise entro la prossima settimana per ringraziare per la vittoria.

Tra le prime cose da fare ci deve essere quello del pagamento alle imprese. I due capisaldi del lavoro del neoeletto Donato Toma saranno : infrastrutture e lavoro. Le risorse che si riusciranno a reperire saranno anche per la sanità e per il turismo. Ci sarà molto probabilmente in questo senso l’istituzione di un assessorato al turismo e al lavoro.

“Tutto deve essere realizzato con una certa progettualità – ha sostenuto Toma – non dobbiamo rimandare indietro nemmeno un centesimo di euro“.

A Donato Toma che, parla di ripartire dai temi del lavoro, abbiamo chiesto anche di cosa verrà fatto per le politiche femminili e per la salvaguardia della legge n 15 del 2013 in favore dell'istituzione dei centri antiviolenza.