Agnone, domani celebrazione del 25 Aprile Festa della Liberazione e ricordo dei caduti della resistenza antifascista

Diversi gli eventi domani in programma in Molise per celebrare la Festa Nazionale di Liberazione e ricordare i caduti della resistenza Antifascista e riflettere sul valore fondativo del 25 aprile, sia per la conquista della libertà e della democrazia che per la spinta e l’impulso determinate che seppe dare all’Assemblea Costituente per l’iter di approvazione della Costituzione.

Ad Agnone si e' svolgerà la cerimonia celebrativa in Piazza Unità D'Italia alle ore 12.00,alla presenza delle autorità, le Associazioni, gli enti, dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti il discorso celebrativo della vicesindaca Linda Marcovecchio