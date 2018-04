A Castel del Giudice l’innovazione in agricoltura passa per le patate viola

Il 1° maggio 2018, alle 10.30, nella sala conferenze di Borgo Tufi sarà presentata la nuova azienda agricola MaCUBO, che produce le patate della salute. È anche il giorno della Maggiolata. In piazza il cooking show della maestra di cucina Palma D’Onofrio.

Castel del Giudice continua a distinguersi per le iniziative innovative nel campo dell’agricoltura, nel rispetto della terra e dello sviluppo del territorio. Il 1° maggio 2018 sarà presentata al pubblico – alle ore 10.30 nella sala conferenze di Borgo Tufi - una nuova azienda agricola, dal nome MaCUBO, il cui primo prodotto in commercio sarà la patata viola. L’idea è nata da tre giovani di Castel del Giudice che hanno pensato di concentrarsi sulla coltivazione di prodotti autoctoni, naturali e che abbiano caratteristiche distintive. Come la patata viola, o meglio “La Regina Viola” o patata della salute, dalle proprietà antiossidanti. «I cibi dai colori viola – spiega Marcello Mosesso, co-fondatore della nuova azienda agricola - combattono i danni ossidativi dei radicali liberi. Contengono antocianine, che prevengono l’ateroscelrosi provocata dai livelli alti di colesterolo nel sangue, le infezioni del tratto urinario, migliorano la funzione visiva e sono utili contro le patologie della circolazione sanguigna». Ma le patate viola coltivate a Castel del Giudice diventano anche un modo per raccontare il territorio e la sua identità. Per questo la presentazione della nuova iniziativa agricola ci sarà il 1° maggio, il giorno in cui in paese ci celebra la tradizione della Maggiolata, un rituale propiziatorio per festeggiare la primavera e il risveglio della natura, la circolarità del tempo e con esso il ritmo produttivo della terra. Ragazze e ragazzi, bambine e bambini si ritrovano al mattino nella piazza principale di Castel del Giudice, vestiti degli abiti tradizionali contadini, e girano con rami di faggio in mano tra le vie e per le case, raccogliendo dai paesani i cibi offerti nei cestini. I prodotti raccolti vengono poi benedetti, per dare il via al pranzo con musica e balli. Per l’occasione della Maggiolata e della presentazione di MaCUBO, la maestra di cucina Palma D’Onofrio, per molti anni al fianco di Antonella Clerici alla trasmissione La Prova del Cuoco, sarà protagonista di un cooking show, dimostrando come si cucinano gli gnocchi con patate viola. Palma D’Onofrio è un’esperta di enogastronomia italiana e piatti tipici regionali, oltre ad essere un’appassionata di vini e formaggi. Nella sala conferenze di Borgo Tufi a presentare MaCUBO e La Regina Viola ci sarà il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile, Marcello Mosesso e Palma D’Onofrio.

