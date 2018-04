Venafro – Migranti senza biglietto bloccano treno per protesta

n gruppetto di migranti, privo di titolo di viaggio, ha bloccato questa mattina il treno in stazione a Venafro. Una volta accertata la mancanza dei biglietti, il capotreno ha invitato i ragazzi a scendere dal treno. A quel punto hanno messo in scena loro protesta occupando i binari. Solo con l’arrivo dei Carabinieri i richiedenti asilo hanno liberato i binari e consentito al convoglio di ripartire in direzione Campobasso. L’episodio ha generato, come prevedibile, le ire dei pendolari.