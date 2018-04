Fisi, Flavio Roda rieletto presidente per la terza volta. Paglione: felicitazioni, da lui ci aspettiamo supporto per il rilancio della stazione sciistica di Capracotta

Flavio Roda è stato rieletto presidente della Fisi, la federazione italiana sport invernali. Percentuali plebiscitarie per Roda, eletto dall’assemblea di Milano con il 79,17% dei voti.

Roda ha staccato Claudio Ravetto (10,94%), Maurizio Paniz (8,77%) e Franco Vismara (1,04). Roda dal palco ha trattenuto a stento le lacrime per la commozione: «Cercherò di fare il bene della federazione con grande impegno e cercare di evitare gli errori fatti nel passato. Sarò un garante di questa federazione, farò il possibile affinché la Fisi possa crescere ulteriormente». Roda ha dedicato il successo agli atleti: per lui si tratta del terzo mandato come presidente della Fisi.

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione esprime le sue felicitazioni al neo rieletto presidende, definendolo da sempre amico di Capracotta che non farà mancare il supporto per il rilancio della stazione sciistica dell' altissimo Molise:

Percentuali plebiscitarie che testimoniano, una volta di più, la qualità della proposta e della persona.

Roda da tempo è un amico di Capracotta, anche per questo la sua riconferma ci riempie di sincera gioia. Da lui ci aspettiamo molto in termini di supporto per le nostre attività e per il definitivo rilancio della nostra stazione sciistica. Gli rinnovo l’invito a tornare presto in visita nella nostra comunità che, come già avvenuto nella recente visita, saprà tributargli gli onori e l’affetto che merita. Le nostre più sentite felicitazioni per questa meritata rielezione.Ti aspettiamo, presidente.