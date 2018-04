Sulla rivista DOVE, articolo dedicato a “Molise, piccolo scrigno di tesori”

“Molise, piccolo scrigno di tesori” è questo il titolo del lungo articolo che il numero di maggio della rivista DOVE del gruppo editoriale RCS dedica alla nostra regione.

Un articolo a firma di Riccardo Lagorio, corredato dalle splendide e suggestive foto di Giacomo Fè, che svela le peculiarità ambientali, culturali e gastronomiche di una terra accogliente ed operosa.

L’itinerario proposto, testato personalmente lo scorso settembre dai due autori, è stato costruito con la collaborazione e il supporto logistico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e del Presidio Turistico e Culturale di Isernia, per la parte riguardante la provincia pentra.

L’obiettivo era quello di dare al lettore il senso di questa terra: un territorio che non fosse solo luoghi per quanto belli e inaspettati, ma soprattutto persone quelle che ogni giorno con il proprio lavoro danno vita alle tradizione molisane. “A tavola – scrive Lagorio – qui si gusta la genuinità che in altri luoghi è andata perduta, frutto del lavoro di allevatori e pastori che presidiano un mondo a tratti aspro e difficile; nelle contrade si scoprono gli scampoli di un artigianato prezioso e pressoché sconosciuto; nelle parole degli abitanti si coglie la fierezza di chi ama questa terra”.

Obiettivo centrato: l’articolo coglie del viaggio in Molise “tutto il sapore dell’autenticità”.