Giornata campale a Agnone, incendio e successivo nubifragio con grandinata. Allagamenti. Galleria fotografica e video

Oggi a Agnone giornata campale. Nel primo pomeriggio intorno alle 14.30, si è sviluppato un incendio nei pressi della fondovalle Verrino, in località Santa Lucia. L'incendio non ha arrecato grossi danni, con le temperature elevate probabilmente alcune sterpaglie hanno preso fuoco. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco della compagnia di Agnone che hanno sedato velocemente le fiamme

Successivamente intorno alle 17.40, su Agnone si è abbattuto un vero nubifragio, con una violenta grandinata che ha causato non pochi allagamenti nelle strade interpoderali e sulla via denominata Panoramica, nei pressi del centro cittadino. I meterologi avevano ampiamente previsto per questo weekend un calo delle temperature e forti temporali. La grandinata di oggi potrebbe aver arrecato danni all'agricoltura. Doppio tab per vedere foto