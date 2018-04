Gli studenti dell'Istituto "Molise Altissimo" alla finalissima nazionale delle Olimpiadi di Problem Solving e del pensiero computazionale

Studenti dell'Istituto Comprensivo "Molise Altissimo" oggi in gara per la finalissima nazionale delle Olimpiadi di Problem Solving e del pensiero computazionale, una competizione nazionale organizzata dal MIUR che rientra tra quelle finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.

La squadra di studenti partecipanti si è qualificata in finale dopo aver superato la selezione d'istituto, attraverso gare mensili, e quella regionale disputata tra squadre provenienti da diversi istituti molisani presso il Liceo Majorana di Isernia a fine marzo. La squadra finalista è formata dagli studenti Alessandro Antenucci, Francesco Bartolomeo, Matthias Berardi (sostituto di Kevin Falasca che non ha potuto recarsi alla finale) e Nicolae Poleacovschi, tutti frequentanti la classe III della Scuola Secondaria di I Grado di Carovilli. il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, il referente del progetto prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio, il docente accompagnatore prof. Andrea Girardi con tutto il personale scolastico e i compagni, formulano alla squadra un grande in bocca al lupo per il risultato atteso oggi. Nel segno della continuità e dell'innovazione, questa esperienza conferma un tradizionale impegno e desiderio del "Molise Altissimo" di offrire opportunità di confronto e di stimolo a tutti gli studenti, nella certezza che bisogna indirizzare tutti a dare il meglio di sé sapendo che la società ha bisogno di "eccellenze", che il lavoro di squadra è sinonimo di cooperazione per valorizzare sé stessi e il proprio contesto di vita. Nel ringraziare anche le famiglie per la preziosa collaborazione che mostrano con la Scuola, auguriamo agli studenti... ad maiora sempre!