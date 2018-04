Bronzo alle Nazionali di Problem Solving per il Majorana-Fascitelli di Isernia

Bronzo nella gara individuale e quinto posto a squadre per il Majorana-Fascitelli di Isernia. Questo il risultato riportato dal gruppo isernino guidato dalla professoressa Emanuela Berardi alle «Olimpiadi di Problem Solving» svoltesi a Cesena.



Il bronzo di Fabio Rossi e l'ottima prestazione della squadra composta dallo stesso Rossi, Costanza Testa, Giacomo Melaragno e Francesco Valente, della IIC scientifico, hanno avuto lo scenario del Palazzo Mazzini-Marinelli della città romagnola che ha accolto le scuole secondarie di secondo grado, provenienti da tutta Italia, pronte a sfidarsi a colpi di click per risolvere problemi di logica matematica.



La gara si è conclusa con la cerimonia di premiazione nella Facoltà di Psicologia di Cesena.



«La nostra vittoria più grande - hanno affermato i ragazzi - è stata l'acquisizione della consapevolezza del saper lavorare insieme, facendo gioco di squadra, diventando una squadra. Abbiamo saputo dividerci i compiti, impegnarci per svolgerli al meglio, riconoscere le capacitá dell'altro e prenderci la responsabilitá degli errori del singolo come fossero di tutti».