Gemellaggio tra l’istituto comprensivo di Cepagatti e quello di Agnone

La musica unisce gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti e quelli dell'Onnicomprensivo di Agnone. Il gemellaggio è stato siglato in mattinata, nella sala consiliare, alla presenza degli studentii, del sindaco Sirena Rapattoni, della dirigente Anna Maria Piccinni, del Consiglio comunale dei Ragazzi, del sindaco e della dirigente scolastica di Agnone, Lorenzo Marcovecchio e Tonina Camperchioli, di altri docenti e amministratori. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Abitare i luoghi”, promosso da Uni.pmi (Unione dell'industria e della piccola e media impresa) e l'associazione RicercAzione per valorizzare il territorio attraverso le risorse storiche, artistiche, ambientali, culturali e gastronomiche e realizzato con un protocollo siglato dalla Regione, l’Anci e l’Ufficio scolastico regionale. Il gemellaggio sarà basato su scambi e ricerche comparative che riguarderanno la musica come materia insegnata nelle due scuole.