Oggi 30 Aprile alle ore 16.00 circa nel comprensorio di Castelmauro (CB) un uomo classe '47 per cause in corso di accertamento è caduto dal suo trattore mentre percorreva una stradina all'interno di un bosco.Nella caduta l'uomo ha perso la vita,a constatarlo il medico dell' unità 118 intervenuta. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri