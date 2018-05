Scontro tra due auto sulla SS645 Km 11, rimane ferito un 25 enne di Campobasso

Nella tarda serata di ieri 30 Aprile, e' avvenuto un incidente stradale sulla SS645 Km 11 - comune di Toro (CB). Due le autovetture coinvolte e tre persone sono rimaste ferite.

Presente sul luogo una unità del 118 che trasportava in ospedale un 25 enne Campobasso. Sul luogo immediato l'intervento di una.squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso e i Carabinieri intervenuti dal Comune di Toro . Le cause dell'incidente sono in corso di accertamenti