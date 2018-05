1 Maggio,Stella al merito per 5 molisani.Cerimonia in programma alle 11 in Prefettura a Campobasso

CAMPOBASSO, 30 APR - Sono cinque i molisani che domani, primo maggio, riceveranno l'onorificenza della 'Stella al merito del lavoro': Anna Dentizzi (Poste Italiane), Maria Luigia Di Bianco (Immobiliare Arlem), Antonio Palazzo (Anas), Fernando Vendittelli (Iannetta Angelo srl) e Franca Zarrelli (Servizio elettrico nazionale). La cerimonia è in programma alle 11 in Prefettura a Campobasso. Parteciperà anche il neo eletto governatore, Donato Toma, che in occasione della Festa del lavoro, dichiara: "E' un giorno in cui va ribadito con forza che il lavoro è dignità, libertà di espressione, mezzo per costruire se stessi e una società più libera e prospera. Da noi, purtroppo, la disoccupazione cresce a ritmo costante e tanti, soprattutto giovani, sono costretti a emigrare". Una situazione difficile, recentemente confermata dai dati Eurostat "con cifre - ha concluso - che ci obbligano a intervenire con somma urgenza sul tessuto produttivo del territorio per far ripartire il sistema impresa da cui si può generare occupazione".