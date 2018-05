Agnone, la visita di Toma apre il consiglio comunale

Il neo eletto presidente della regione Molise Donato Toma a Agnone in apertura del consiglio comunale odierno. Il presidente Toma, la cui proclamazione è prossima ha inteso rappresentare l'intenzione di far riferimento ad alcuni centri molisani di maggior rilievo, tra cui Agnone e che dedicherà particolare attenzione alla Sanità altomolisana, facendo riferimento all'ospedale agnonese , il San Francesco Caracciolo, nonchè le infrastrutture, non ultima la rete viaria.