ll Premio Nobel 2018 per la Letteratura non sara’ assegnato,decisione giunta in seguito a uno scandalo di molestie sessuali.

ll Premio Nobel 2018 per la Letteratura non sara’ assegnato: a stabilirlo la commissione responsabile del riconoscimento, che si e’ incontrata a Stoccolma, con una decisione giunta in seguito a uno scandalo di molestie sessuali.

Per la prima volta dal 1943 il premio non verrà assegnato

A causa dello scandalo di molestie sessuali, quest’anno il premio Nobel per la letteratura non sara’ assegnato. Lo ha deciso l’Accademia che assegna il Nobel. “L’Accademia svedese ha deciso di rinviare il Premio Nobel per la letteratura 2018, con l’intenzione di assegnarlo nel 2019”, si legge in una nota della Nobel foundation in cui si spiega “che ciò non influirà sulla consegna dei premi Nobel 2018 in altre categorie di premi.

Tra i fattori che hanno inciso nella decisione di un annullare il premio vi è il discreto dell’immagine dell’Accademia assieme ad una sfiducia da parte del pubblico.

Nello scandalo e’ coinvolto il fotografo francese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson, membro dell’Accademia. Arnault e’ accusato di molestie e violenze sessuali contro almeno 18 donne ed e’ coinvolto in un’indagine per corruzione indiretta.

Il caso era emerso a novembre, quando molte donne avevano accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese, che gestiva un progetto culturale finanziato dall’Accademia svedese. Tra le presunte vittime del fotografo francese anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia. L’episodio sarebbe avvenuto durante un servizio fotografico in cui Arnault avrebbe palpeggiato la principessa. Ad oggi nessuna smentita sul fatto è stata rilasciata dalla Corte svedese. Arnault ha negato le accuse e Frostenson e’ stata rimossa dall’incarico, che ricopriva dal 1992. Sono sei in totale i membri che nelle ultime settimane hanno abbandonato l’istituzione.