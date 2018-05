Vicesindaco di Agnone Linda Marcovecchio a Tirana per il primo meeting del progetto interreg IPA Reehub,finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera.

Il comune di Agnone coopera con l'ENEA di Bari, Di.t.n.e., distretto tecnologico nazionale sull'energia di Brindisi, Bird,istituto barleti per la ricerca e lo sviluppo Tirana, dipartimento di ingegneria energetica dell'Università del Montenegro. Il soggetto capofila, lead partner, è il ministero dell'economia infrastrutture e dell'energia albanese, dove oggi si è svolto Il primo incontro transfrontaliero.

La tematica del progetto interpreta un obiettivo prioritario dell'Europa 2020 finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera.

ReeHub significa regional efficience Energy e hub fa riferimento alla previsione di realizzare dei centri operativi per gli aspetti della valutazione e dell'efficientamento energetico per gli edifici pubblici. Sono previsti tre centri, in Agnone, a Tirana (istituto barleti) e a Bari (Enea). Gli hub costituiranno una rete per lo scambio e il confronto dei dati. Si acquisteranno strumenti per effettuare le misure e si farà formazione da rivolgere a figure che operano in questo settore.

La vice sindaca di Agnone Linda Marcovecchio relatrice al meeting di Tirana in rappresentanza del comune di Agnone dichiara.

"Agnone rafforza e prosegue un' esperienza già iniziata con un precedente coinvolgimento che vide Agnone coinvolto per un progetto pilota sempre nell'ambito della cooperazione europea, Alterenergy". La vice sindaca continua "Allora però non ci fu ricaduta economica, ora invece abbiamo un budget di €76.000 ( erano inizialmente 100 che sono stati rinegoziati)"