Gastroenterite per bimbi, mensa sospesa. Decisione del sindaco Frosolone per avviare accertamenti

Sospeso, per domani, il servizio mensa della Scuola dell'Infanzia 'Aldo Moro' di Frosolone (Isernia) in seguito ad una gastroenterite che ha colpito 20 bambini su 70 iscritti e frequentanti. La decisione è del sindaco, Giovanni Cardegna, poiché è il Comune a gestire il servizio attraverso l'affidamento a una società esterna. "Il provvedimento - ha precisato Cardegna - è a scopo cautelativo, trattandosi di bambini. Domani interesserò anche l'Asrem per i dovuti accertamenti del caso". I bambini, secondo quanto si apprende, avrebbero accusato tutti gli stessi sintomi dopo aver mangiato pasta e fagioli e bastoncini di pesce a scuola.