Agnone, Cacciavillani torna in Comune: anche dalla minoranza stessa determinazione

Agnone - Dopo le avvenute dimissioni di Caterina Cerroni da consigliere comunale del gruppo politico di minoranza Nuovo Sogno Agnonese, e' il turno di Maurizio Cacciavillani, il quale torna a sedere tra i banchi di Palazzo San Francesco

Cacciavillani non e' nuovo ad incarichi istituzionali, è stato vice sindaco e assessore ai lavori pubblici con la precedente giunta del compianto sindaco Carosella, distinguendosi per l'alto e costante impegno politico strategico operato nelle scelte a favore dell' intera comunità agnonese

Il ruolo che ricoprirà in questa avviata legislatura sarà di consigliere comunale nel gruppo di opposizione Nuovo Sogno Agnonese, ruolo non meno importante di quello di chi siede nei banchi della maggioranza, che implica controllo attento sull'operato di chi governa a garanzia del mantenimento dei livelli democratici

Oggi 6 Maggio , Cacciavillani ha affidato le sue dichiarazioni alla sua pagina Fb, di seguito riportate:

"L’impegno e l’attenzione per la mia comunità non sono mai cambiati, anche all’indomani della sconfitta elettorale alle scorse elezioni comunali. Sempre in prima linea! Ora sono chiamato ad un rinnovato impegno nelle istituzioni quale Consigliere Comunale di Agnone. Non vi nascondo una certa emozione al pensiero di tornare a sedere tra i banchi di Palazzo San Francesco. Con la stessa determinazione che mi contraddistingue, anche dai banchi della minoranza, continuerò a portare avanti idee e progetti per il bene collettivo. Forza Agnone!"