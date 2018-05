La pizzeria chiede scusa: rimosso “…Te la do gratis”

La settimana scorsa il manifesto di una nota pizzeria di San Salvo invitava a consumare la pizza utilizzando lo slogan “Ogni tre pizze…te la do gratis la pizza Margherita !!

Oggi il titolare della pizzeria “San Nicola”, che ha lanciato la campagna promozionale in questione, chiede pubblicamente scusa e fa sapere che non era sua intenzione essere irrispettoso nel confronti di nessuno. Di sua spontanea volontà ha altresì provveduto a far rimuovere tutti i manifesti.

Anche su questo sito avevamo ospitato la richiesta esplicita dell’Associazione Dafne e delle operatrici del Centro Antiviolenza Dafne che chiedevano la rimozione della suddetta affissione (http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/25468/ogni-tre-pizzete-la-do-gratis).

Il manifesto ha generato una forte discussione: moltissime le donne che si sono sentite offese della trovata pubblicitaria, tanto che il proprietario è tornato sui suoi passi. Il cartello pubblicitario è stato eliminato con le scuse pubbliche del proprietario.

Tantissime altre donne hanno affermato che il manifesto le ha fatte solo sorridere e non si sono per niente scandalizzate dallo stesso. "Ci sono tantissime altre cose irrispettose per le donne e nessuno dice niente"