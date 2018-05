Controlli dei Carabinieri, scattano denunce e sequestri

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, hanno intensificato i controlli in varie zone del capoluogo “pentro”, al fine di prevenire reati di tipo predatorio e in materia di sicurezza stradale. Pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e delle Stazioni territorialmente competenti, hanno eseguito in varie fasce orarie, numerosi posti di blocco nel corso dei quali sono stati controllati sessanta veicoli in transito, identificate ottanta persone tra conducenti e passeggeri, ed eseguite nei casi sospetti perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Una decina i pregiudicati che attualmente scontano misure cautelari o di prevenzione, nei cui confronti sono stati effettuati controlli sul regolare rispetto delle prescrizioni imposte dalle competenti Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. Ispezionati anche tre locali pubblici per accertamenti amministrativi e in materia igienico-sanitaria. Un 38enne, è stato sorpreso alla guida della propria auto mentre percorreva una strada periferica del comune di Cantalupo nel Sannio, manifestando chiari segni di alterazione alcolica, che avrebbero potuto determinare un grave pericolo per la circolazione stradale. Il provvidenziale intervento dei militari della locale Stazione, ha consentito di bloccare il guidatore, e nei suoi confronti è scattata un denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.