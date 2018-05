Isernia-Tumore, Lilt e Lions nelle scuole con “Progetto Martina”

"Oggi abbiamo portato a termine un'altra bella iniziativa: il 'Progetto Martina'. A oltre 90 ragazzi delle scuole della città di Isernia abbiamo parlato di prevenzione! Grazie alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore) di Isernia, nella veste della dottoressa Maria Ottaviano, e al nostro socio, il dr. Enrico Caranci". Così Davide Tagliaferri, presidente ad interim del Lions club di Isernia ha commentato l'ultima attività, in ordine di tempo, portata avanti dall'associazione da lui rappresentata in questo anno sociale 2017/2018.

Un ciclo di incontri con i ragazzi nelle sedi del Liceo Cuoco e Manuppella per parlare di tumore al seno. Lezioni contro il silenzio, volte a sviluppare una cultura sulla prevenzione già tra i più giovani.

A salire in cattedra, ma solo per un confronto costruttivo, la presidente della LILT Maria Ottaviano, psicoterapeuta e psiconcologa, ed Enrico Caranci, dirigente della U.O. Chirurgia generale del Veneziale di Isernia. Questi ha illustrato ai ragazzi i temi come la diagnosi, la terapia e la prevenzione per il tumore al seno. Di simbologia e falsi miti del seno femminile ha parlato invece la presidente della LILT.

Ad introdurre i lavori lo stesso Tagliaferri che ha portato ai ragazzi i saluti del Lions club isernino da sempre impegnato in attività sociali e culturali a servizio della propria comunità.

Isernia 7 maggio 2018

Lions Club Isernia

Lilt Isernia