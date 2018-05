Frosolone: riattivazione della Mensa Scolastica. Revoca dell’ordinanza del 6 maggio 2018

Frosolone, 7 maggio 2018 Il Sindaco di Frosolone, richiamata la precedente ordinanza n. 11 del 06/05/2018 con la quale si disponeva la sospensione immediata a fini cautelari dell’attività di refezione scolastica per la scuola dell’Infanzia “A. Moro” a decorrere dalla data del 07/05/2018 con chiusura della cucina e fino alla avvenuta acquisizione delle risultanze e accertamenti della ASReM; considerato che in data odierna sono intervenuti i tecnici e i sanitari della ASReM nonché il nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri (NAS) e che dalle prime verifiche effettuate non risultano evidenze di carenze igienico- sanitarie; ritenuto opportuno disporre la revoca della precedente ordinanza e la conseguente riattivazione del servizio di mensa scolastica a decorrere dal giorno 08/05/2018; ORDINA la revoca della precedente ordinanza n. 11 del 06/05/2018 e la riattivazione del servizio di mensa scolastica con decorrenza dal giorno 08/05/2018