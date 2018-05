Ortopedia la denuncia di Don Francesco: chiude l'ambulatorio, problemi anche a Isernia

Ennesima denuncia di don Francesco Martino, che non si arrende nel sottolineare le promesse non mantenute dai politici rispetto al funzionamento delle strutture ospedaliere del San Francesco Caracciolo di Agnone. In una nota parla di chiusura del day surgery e l'ambulatorio di chirurgia conplessa e ambulatorio chirurgico ortopedico. Da quanto appreso l'ambulatorio ortopedico e' stato perfettamente funzionante fino alla fine del mese di Aprile 2018. Ne è stata disposta la chiusura per carenza di personale specialistico nel reparto del capoluogo di provincia, a Isernia. Altomolise.net ha raccolto anche le dichiarazioni dello specialista ortopedico operante nella struttura agnonese e l'ospedale di Isernia, il dott Daniele Cerimele che ha precisato:

"Presto la mia attività specialistica per soli due giorni settimanali presso l'ospedale di Agnone, e gli altri giorni all'ospedale di Isernia. Dai primi giorni del mese di Maggio 2018, per carenza di personale, sono in servizio tutti i giorni presso il reparto di ortopedia di Isernia dove prestano servizio un Dirigente di Secondo livello e tre Dirigenti di primo livello. Insistono da tempo problemi di carenza organica e per giunta nel mese di giugno un collega andrà in quiescienza. C'e un concorso in atto , in via di espletamento entro il mese di giugno per 2 posti di specialisti ortopedici"

Alla nostra domanda " Come vede il futuro dei servizi sanitari ortopedici dell'ospedale di Agnone?"

Il dott Cerimele rispondeva "Non sono ottimista, non solo per i servizi di Agnone ma anche per i servizi dell'ospedale di Isernia che rischiano la chiusura per carenza di personale"

Di seguito la nota di Don Francesco:

"nonostante le promesse e assicurazioni fatte al Sindaco, oggi il day surgery e l'ambulatorio di chirurgia conplessa e ambulatorio chirurgico ortopedico sono rimasti chiusi perchè non vi è stata alcuna revoca della lettera del Dott . Bianchi da parte di Sosto o altri della Direzione Azie