Regione, Toma proclamato presidente: ora è il tempo di fare

Adesso lo possiamo dire in maniera ufficiale: Donato Toma è da oggi il nuovo presidente del Molise. E’ lui il vincitore delle regionali dello scorso 22 aprile. Nel pomeriggio di oggi, dopo più di 2 settimane di verifica dei verbali, ha ricevuto, il decreto di nomina in Corte d’appello. Era visibilmente emozionato. Per lui è la prima volta in Regione dopo aver fatto l’assessore tecnico a Campobasso e Bojano.

La cerimonia è stata breve ma intensa. Per ora però non si sa chi sono i 20 consiglieri in maniera ufficiale. Con molta probabilità è questione di ore. Potrebbe slittare tutto a giovedì. Quando sarà tutto pronto per la convocazione del primo consiglio a Palazzo D’Aimmo. Per ora solo l’insediamento in via Genova.

”Ora però è il momento della responsabilità e del fare – ha detto incontrando la stampa – La prima cosa che farò è una ricognizione degli uffici regionali per verificare le condizioni e provare a velocizzare il lavoro: oggi servono tempi più rapidi”.

L'esponente del centrodestra parla di "necessità di rilancio del Molise: la ricognizione serve anche per capire quante risorse ci sono , e se mancano lavorare su tutti i tavoli per trovarne di altre, sapendo bene con chi ci si siede al tavolo....