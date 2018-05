Abruzzo:Borse di studio, assegnati 720mila euro

Il Sottosegretario Regionale Capogruppo di Art.1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca e l'Assessore Marinella Sclocco del Gruppo Mdp in Consiglio Regionale esprimono soddisfazione per l'approvazione del progetto di legge n. 472 del quale è stato proponente lo stesso Mazzocca con il collega Pierpaolo Pietrucci e che assegna per l'anno 2018 al Dipartimento della Giunta Regionale competente una somma pari ad euro 720.000,00 a l fine di dare copertura alla quota di compartecipazione di competenza della Regione pari al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale necessaria per la concessione delle borse di studio.

" Con questo provvedimento - dichiarano il Sottosegretario Mazzocca e l'Assessore alle politiche sociali Sclocco - la Regione oggi ha attuato un importante aspetto del diritto allo studio, qual è appunto quello dei sussidi concessi attraverso le borse di studio. Certo, a causa delle compatibilità del bilancio regionale, si tratta di una risposta parziale ai timori nutriti da tanti studenti che frequentano le Università abruzzesi. A proposito di esiguità delle risorse, è doveroso ricordare che, senza la disponibilità dimostrata dall'Assessore al Bilancio Silvio Paolucci, non sarebbe stato possibile neanche questo primo passo per rendere un po' più effettivo il diritto allo studio".