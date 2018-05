Roma, primi impegni istituzionali per il presidente Toma

Giovedì 10 maggio, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, sarà nella Capitale dove parteciperà a una serie di riunioni politico-istituzionali. Quattro gli appuntamenti in agenda. Alle ore 9.30, presso la sede della Conferenza delle Regioni in Via Parigi 11, si terrà un incontro sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, del direttore della Direzione centrale vigilanza affari legali e contenzioso dell’Ispettorato del lavoro, Danilo Papa, e del direttore della Direzione centrale prevenzione dell’INAIL, Ester Rotoli. Al termine dell’incontro è prevista la seduta ordinaria della Conferenza della Regioni e delle Province autonome. Nel pomeriggio, alle ore 15, presso la Sala riunioni di Via della Stamperia 8, sono convocate la Conferenza Unificata e, a seguire, la Conferenza Stato-Regioni.