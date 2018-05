Romagnuolo (Lega): Difenderò l’ospedale Caracciolo di Agnone con i denti

Stare ad Agnone è come stare a casa mia anche perchè vanto alcune amicizie sincere ma, vedere il glorioso ospedale Caracciolo ridotto ad una specie di residenza per anziani, ricordare poi il suo brillante ruolo di polo d’eccellenza che ha avuto nel passato con la chirurgia, la medicina ed altre specialistiche e, tutto questo si badi bene, in una delle aeree di montagna più interessanti del nostro territorio regionale, mi si spezza il cuore per la tanta commozione che provo nel vedere questa splendida struttura destinata ad essere soppressa dal suo ruolo originario, mi rattristo nel vederla come una scatola vuota priva di qualsiasi contenuto.

Così invece non dovrà essere, perchè noi della Lega – Salvini, lotteremo con tutta la maggioranza di centrodestra e con tutte le nostre forze, lotteremo anche con i denti, perchè il Caracciolo torni ad essere un vero ospedale, anzi, un ospedale vero che possa nuovamente soddisfare per davvero e per intero tutti i bisogni dei cittadini e di quel meraviglioso territorio. Così Aida Romagnuolo della Lega in visita ad Agnone.

Il Caracciolo di Agnone – ha proseguito il neo consigliere regionale della Lega – oltre alla solidarietà espressa da parte di molti politici, ha bisogno di un immediato intervento, di un dietrofront rispetto a quanto assunto e deciso dalla Giunta Frattura, ha insomma bisogno che torni ad essere l’ospedale di una volta, quello che era, anzi ancora più attrezzato e con una consistente presenza di medici, tecnici ed infermieri e, si sappia che qualsiasi iniziativa il nostro Presidente Toma intenda assumere per raggiungere tutto ciò, mi troverà sempre al suo fianco decisa più che mai perchè torni ad essere funzionale per tutti gli abitanti di Agnone e del circondario.

Ho saputo che il presidente Toma ha fatto visita ad Agnone – ha concluso Romagnuolo – ed ho anche saputo che farà ferro e fuoco, perchè il Caracciolo ritorni il gioiello sanitario di una volta, ebbene, io sarò sempre al suo fianco ed appoggerò ogni iniziativa in tal senso.