Vescovi Abruzzo-Molise: 10 maggio giornata di studio su sviluppo turistico e dialogo interreligioso

“InterculturalMolise Open Day – accessibilità universale, dialogo interreligioso ed interculturalità: nuove strategie di sviluppo turistico ed economia della bellezza” è il tema della giornata di studio promossa per il 10 maggio a Borgotufi, antico borgo rurale nel Comune di Castel del Giudice (Isernia), dalla Pastorale per il Turismo della Ceam (Conferenza episcopale abruzzese molisana) in collaborazione con la Regione Molise e il Comune di Castel Del Giudice e Itria. L’iniziativa si propone di sperimentare l’accessibilità universale insieme al multiculturalismo e al dialogo interreligioso attraverso attività specifiche per il territorio molisano, replicabili anche in altre realtà, quali la mappatura del territorio, elaborazione di un manuale con indicazioni degli interventi da adottare, workshop per imprenditori del turismo, del terziario e dell’artigianato sulle opportunità offerte dal turismo accessibile e dai mercati islamici ed ebraici anche relativamente alle certificazioni Kosher ed Halal. Di rilievo l’istituzione della Scuola di alta formazione e ricerca internazionale ed interdisciplinare per la formazione di operatori con una visione interreligiosa, interculturale ed universalmente accessibile di turismo, cultura, strategie territoriali e modelli di sviluppo sostenibili, con moduli formativi e organizzativi a durata variabile. “Il futuro turista/pellegrino fruitore di tali itinerari potrà così vivere – si legge in una nota – un’esperienza interreligiosa straordinaria che, attraverso l’accessibilità universale, potrà sperimentare nuove modalità di fruizione dei beni culturali vettori di alto valore di civiltà, in grado di stimolare e soddisfare bisogni, interessi e desideri”. Il progetto, elaborato dal comune di Castel del Giudice insieme alla Provincia ecclesiastica Mmolisana, è la prima esperienza di “integrazione” in ambito nazionale ed internazionale. Durante la giornata di presentazione e di studio si potrà dialogare con esperti e istituzioni per condividere obiettivi e strumenti del progetto. Tra i relatori mons. GianCarlo Bregantini arcivescovo di Campobasso-Boiano, Flavia Coccia, presidente del Comitato di promozione turismo accessibile del Mibact, don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per i beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto, i giornalisti Claudio Arrigoni e Romina Gobbo, la quale interverrà su “Quanto fa male il terrorismo al dialogo?”, e la dirigente scolastica Rossella Gianfagna con una relazione “La scuola per un turismo inclusivo e accessibile: partiamo dai giovani”.https://agensir.it/quotidiano/2018/5/8/vescovi-abruzzo-molise-10-maggio-giornata-di-studio-su-sviluppo-turistico-e-dialogo-interreligioso/