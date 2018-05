Disabilità e tutele giuridiche, il vice Presidente del Cip Molise Umberto Anzini presente al convegno

CAMPOBASSO – Tutelare il disabile prima, durante e dopo la pratica sportiva, far emergere la funzione sociale dell’avvocato che può rilevarsi una figura professionale di riferimento al fine di salvaguardare qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Questi in sintesi gli obiettivi del convegno denominato “Disabilità e tutele giuridiche” promosso dall’Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, in collaborazione con la Fondazione “Tommaso Bucciarelli”, l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, la Scuola Forense di Campobasso, l’Unitalsi. L’evento, che si inserisce nella formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, si svolgerà dalle ore 16.00 di prossimo 10 maggio all’Hotel San Giorgio del capoluogo di regione. Tra i saluti istituzionali ci sarà anche quello del vice Presidente del Cip Molise, Umberto Anzini.