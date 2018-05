Agnone (IS): Nascondeva droga nello zaino, 22enne del Senegal, denunciato dai Carabinieri. Sotto sequestro dosi di marijuana.

Continuano i controlli messi in atto dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta a finire nella rete dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, è stato un 22enne originario del Senegal, ospite di un centro di accoglienza temporaneo locale, il quale è stato trovato in possesso di circa quaranta grammi di marijuana. Il controllo è scattato ad una fermata dell’autobus, dove i militari notavano un ragazzo che, sceso dal mezzo, alla loro vista dava segni di nervosismo, cercando di defilarsi, alche veniva fermato e controllato, intuizione che dava esito positivo, infatti gli veniva rinvenuto abilmente occultato all’interno del proprio zaino un involucro contenente circa quaranta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre in una tasca del pantalone gli trovavano una dose pronta per essere messa sul mercato dello spaccio. I Carabinieri proseguivano negli accertamenti, effettuando una perquisizione presso la stanza che occupa nel centro di accoglienza temporanea, rinvenendo alcune bustine vuote, verosimilmente destinate al confezionamento delle dosi. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini continuano per accertare il canale di rifornimento dello stupefacente rinvenuto.